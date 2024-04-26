أستاذ اقتصاد: سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمار بـ400 مليار جنيه

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنَّه بمراجعة بسيطة لحجم الاستثمارات في خطط التنمية على مدار الأعوام الماضية يتضح استحواذ سيناء على النصيب الأكبر في تدفق الاستثمارات ليتجاوز حجمها 400 مليار جنيه ومستهدف الوصول بها إلى تريليون جنيه، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبدالتواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ ما تمّ إنفاقه من استثمارات في مختلف القطاعات، سواء البنية التحتية أو التعليم أو المجتمعات العمرانية يهدف إلى توطين الاستثمارات في سيناء، وهذا بالنسبة إلى الاستثمارات المباشرة.

وتابع: «سبق خطط تنمية وتعمير سيناء تكثيف الجهود حول إرساء عملية الاستقرار الأمني في هذه المنطقة وتطهيرها من البؤر الإرهابية كبداية وتلك المرحلة استغرقت تكلفة مالية باهظة ناهيك عن أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية».