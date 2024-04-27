«الرعاية الصحية» توجه رسائل مهمة بشأن تطعيم الأطفال في سن مبكرة 

تحت عنوان «تطعيم في سن مبكر.. حب وحماية من البداية»، نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مجموعة مُهمة من النصائح بشأن تطعيم الأطفال، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

وأوضحت أنه من خلال تطعيم الأطفال في سن مبكرة، يمكن توفر حماية فعالة ضد الأمراض المعدية التي يمكن أن تكون خطيرة، وحتى قاتلة في هذه المرحلة العمرية الحساسة من الرضع والأطفال الصغار.

أجهزة الأطفال المناعية

فسّرت الهيئة في تدوينتها أهمية التطعيم في سن مبكرة، بأن أجهزة الأطفال المناعية لم تكتمل تطورها بعد وأجسامهم أقل قدرة على مواجهة العدوى، وبالتالي تظهر أهمية التطعيم في هذه السن، مؤكدة أنه من المهم للغاية تطعيم الأطفال ضد الأمراض في المواعيد الموصى بها حيث يساعد التطعيم في بناء وتعزيز المناعة لدى الأطفال، ويقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض وتقليل شدة الأعراض في حال الإصابة.

اللقاحات تحمي صحة الإنسان طوال الحياة

وأشارت الهيئة، إلى أن نصيحة أخرى مُهمة تحت عنوان «اللقاح حماية لك ولطفلك»، موضحة أن اللقاحات تحمي صحة الإنسان طوال الحياة وفي مختلف الأعمار، من فترة الولادة حتى مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة المراهقة والشيخوخة: «يمنحنا اللقاح الحماية اللازمة ضد الأمراض المعدية، مما يساعد في منع انتشارها وحماية حياة الأسرة والمجتمع بأكمله».