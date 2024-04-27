«القابضة للمياه» تعلن انتهاء أعمال الصيانة بمحطة مسطرد وعودة الخدمة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انتهاء أعمال الصيانة الطارئة بمحطة مياه مسطرد وذلك حرصا على استدامة الخدمة، مشيرة إلى إعادة ضخ مياه الشرب للمناطق المتضررة قبل الموعد المحدد بـ4 ساعات.

الدفع بمعدات والمهندسين لإنهاء أعمال الصيانة

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أنه تم الدفع بكل المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، وأعربت الشركة عن أسفها عن فترة انقطاع المياه.

عودة المياه للمناطق المتضررة

وجاءت المناطق المتضررة بالقاهرة من قطع المياه، «الزيتون الشرقية وترعة الجبل ومتفرعاتها ومنشية البكري وشارع المطراوي ومتفرعاته وشارع الكابلات ومتفرعاته ومنطقة العزب»، بالإضافة إلى ضعف المياه في ابن سندر وحمامات القبة.