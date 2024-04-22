 «الأعلى للجامعات» يبحث 5 ملفات السبت المقبل.. منها امتحانات التيرم الثاني

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل، اجتماع المجلس الدوري وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقواعد المتعلقة بشأن التعليم الجامعي.

وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنَّ أبرز الملفات المقرر مناقشتها من قبل المجلس تتمثل في الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وتأكيد موعدها، مبينة أنَّه من المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بجانب متابعة العمل لتجهيزات تنسيق 2024.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر للجامعات أنَّ أبرز الموضوعات المقرر مناقشتها تتعلق بالتنسيق، وتتمثل في متابعة مناقشة ما توصلت له اللجان المشكلة بشأن مشروع توزيع أعداد الطلاب على الكليات، بما يتماشى مع المتغيرات ومتطلبات سوق العمل، وكذلك متابعة الجاهزية للجامعات المصرية بشأن مكاتب التنسيق وقبول الطلاب خاصة الشهادات العربية، ومتابعة جاهزية، وإعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال الأخوة الأشقاء من الفلسطينيين، كما أنَّه من المقرر أن يتابع المجلس أعمال عدد من اللجان العلمية المختلفة.

وتابعت المصادر، أنَّ العمل بمختلف الكليات يسير على قدم وساق في الفصل الدراسي الثاني دون رصد أي مشكلات بشأنها، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.