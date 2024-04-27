طلاب النقل الأزهري يؤدون امتحانات العلوم والحديث واللغة الأجنبية اليوم

يواصل الطلاب في سنوات النقل الأزهرية، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، الذين يؤدون امتحان العلوم والمهارات المهنية، لمدة ساعة ونصف، وسط حالة من الهدوء والنظام في اللجان الأزهرية على مستوى الجمهورية.

امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري

ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوي بالبعوث الإسلامية مقرري الحديث وعلومه والأدب والنصوص لمدة ساعتين، وطلاب الصف الثاني الثانوي مقرري الحديثة النحو والتوحيد لمدة ساعتين، وطلاب الأول والثاني الإعدادي مقرري اللغة الأجنبية والتربية الفنية لمدة ساعتين.

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 لسنوات النقل بمراحلها المختلفة، والشهادات، وشمل الاعتماد توزيع الطلاب على لجان الامتحان وتوفير المراقبين اللازمين لأعمال المراقبة.

رسالة الأزهر

وأكد الضويني أن الأزهر لا يدير عملية تعليمية فحسب، بل يحمل رسالة الإسلام، فالكل مسؤول عن تأدية هذه الرسالة، فنحن نحتاج إلى تخريج جيل يحمل هذه الرسالة ويؤديها كما يجب أن تكون، فمستقبل الدعوة يوجب علينا أن يقوم كل واحد منا بدوره على الوجه الأكمل.