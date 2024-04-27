عمرو دياب يتألق في أضخم حفلات صيف البحرين (صور)

عاش جمهور النجم عمرو دياب في البحرين ليلة لا تنسى، وذلك خلال حفله الغنائي الكبير الذي أقيم على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية المنامة، في أجواء خيالية رسمت تفاصيل عديدة في تلك الليلة، أبرزها الحضور الجماهيري الغفير والذي يعد الأضخم في مسرح الدانه منذ افتتاحه.

وكانت الجهة المنظمة للحفل أعلنت نفاد جميع التذاكر فور طرحها، وهو ما ظهر بوضوح مع احتشاد الالاف في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات.

ليلة أسطورية في المنامة

وقبل صعود الهضبة للمسرح بدقائق ظل الجمهور يهتف له ويردد أغانيه، خاصة مع عرض البرومو التشويقي الذي يسبق صعوده للمسرح عقبته موسيقى أغنية «يا أنا يا لأ» التي انطلق معها صوت عمرو دياب وسط استقبال حافل من جمهوره.

أغاني الهضبة في حفل البحرين

وخلال الحفل رحب عمرو دياب بجمهوره في البحرين مؤكدا سعادته بالتواجد معهم ليزداد حماس الجمهور عندما غنى أغنية «بحبه»، ثم قدم بعدها مجموعة من أشهر أغانيه «لو اتساب، برج الحوت، وياه، إنت الحظ، وقمرين، بعدها قدم ميدلي مميز لأغاني ليلي نهاري، العالم الله، نور العين».

وحرص عمرو دياب على تقديم مجموعة من أغاني ألبومه «مكانك»، وتحديدا أغنية «يا قمر»، التي يرددها معه جمهوره في جميع حفلاته، وأغنية «الكلام ليك إنت»، ثم غنى «تملي معاك»، و«يتعلموا»، قبل أن يختتم الحفل بأغنية «هتدلع».

وظهر عمرو دياب خلال الحفل بإطلالة كاجوال أنيقة نالت إعجاب الجمهور، خاصة أنه بلياقة ورشاقة كانت محور حديث جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحفل.