فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» يحتفظ بالمركز الثاني في شباك التذاكر

احتفظ فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الجمعة نحو 2 مليون و245 ألفا و611 جنيها، واحتفظ بهذا الترتيب منذ انطلاق عرضه في موسم خريطة أفلام عيد الفطر 2024، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيما جاء بالمركز الأول فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح وأمينة خليل، بالمركز الأول حيث حقق إيرادات أمس بـ 2 مليون و373 ألفا و751 جنيها، وجاء إجمالي إيراداته في 10 أيام عرض بنحو 48 مليون جنيه.

35 مليون جنيه في 10 أيام

وجاء إجمالي إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة خلال 10 أيام عرض بالسينما بنحو 35 مليونا و400 ألف جنيه، وتدور قصته في إطار كوميدي ملئ بالفنتازيا، من خلال زوجين يعيشان حياة مليئة بالملل والرتابة، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجوجرج عزمي، إخراج أحمد الجندي.