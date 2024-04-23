فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحقق 658 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، نجاحا كبيرا منذ طرحه في السينمات بموسم عيد الفطر، وحقق أمس إيرادات اقتربت من 658 ألف جنيه، جاء بها في المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة في السينمات.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، احتفظ بالمركز الثاني منذ طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2024.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور قصته في إطار كوميدي فانتازي، من خلال زوجين يعيشان حياة مليئة بالملل والرتابة، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب بسبب صدفة.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجوجرج عزمي، إخراج أحمد الجندي.