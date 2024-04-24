هشام ماجد ينشر كواليس جديدة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة (صور)

كشف الفنان هشام ماجد، عن مجموعة من الصور الجديدة بشأن كواليس تصوير فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة والذي يجمعه مع هنا الزاهد بقيادة المخرج أحمد الجندي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ووجه هشام ماجد، رسالة لكل صناع عمل الفيلم الذي انطلق عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية وتجاوزت 38 مليون جنيه على مدار أسبوعين عرض بالسينما.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وحرص على توجيه رسالة شكر لكل من المؤلف شريف نجيب وجورج عزمي والمخرج أحمد الجندي، وصناع الفيلم كل من أحمد عبد العزيز، مي جلال، عمرو صالح، سامح جمال، عمرو عاصم، عمرو عاكف، والمنتج توتا السبكي وأحمد السبكي.

أبطال الفيلم

ولم ينس هشام ماجد أبطال الفيلم من الممثلين، إذ وجه رسالة إليهم قائلا: شكرًا هنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز، والجدعان طه دسوقي ونور قدري، وشكرا كل من ساهم في إخراج اللحظات اللذيذة.. لذيذة فعلًا.