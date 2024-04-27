خبير علاقات أسرية: يجب معالجة الخلافات الزوجية البسيطة حتى لا تؤدي للانفصال

كشف الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية، أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر، مشيرا إلى العوامل التي تؤدي عادة إلى الخلاف بين الزوجين التي تصل إلى حد الطلاق في الكثير من الحالات.

معالجة الأسباب غير المنطقية للخلافات الزوجية منذ بدايتها

وأضاف خبير العلاقات الأسرية خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير مقدمي برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد حياة زوجية تخلو من الخلافات والمشاكل، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأسباب غير المنطقية «تافهة» التي تبدأ بها الخلافات الزوجية ولابد من تداركها منذ بدايتها.

الغيرة المرضية سبب من أسباب الانفصال

وأشار إلى أنّ من بين أسباب الطلاق بين الزوجين هي الغيرة، التي تكون متبادلة بين الطرفين وتنتج عنها عدم الثقة بين الزوجين، لافتا إلى أن هناك نوعا من الغيرة يسمى الغيرة المرضية لا يمكن تحملها من الزوجين التي تنتهي إلى الانفصال في أغلب الأحيان.

نسب وأرقام الطلاق تثير القلق خلال الفترة الحالية

وأضاف خبير العلاقات الأسرية إلى أنّ نسب وأرقام الطلاق تثير القلق خلال الفترة الحالية، موضحًا أنّ جميع أنواع الزواج سواء كان تقليديا أو عن حب تتعرض إلى الخلافات الكبيرة التي تأول في النهاية إلى الطلاق.