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البورصة تشارك في جلسة حوارية حول الاقتصاد الرقمي والأخضر

كتب:

وليد عبد السلام
03:42 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
جانب من الجلسة

جانب من الجلسة

شاركت البورصة المصرية في جلسة نقاشية بعنوان «الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر»، ضمن فعاليات قمة الشمول الرقمي والمالي التي تنظمها وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة في المركز الأوليمبي بالمعادي، حاضر فيها محمد سليم، مدير البحوث بالبورصة المصرية، ومحمد الشريف، مدير الترويج وتطوير الأعمال.

وكان أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية حول المستقبل الرقمي للشباب مؤكدا دور الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإنّ نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.

وتسعى وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب، للتركيز على استراتيجيات الشمول الرقمي وآليات التعامل معها، والتطلع إلى مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.

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بقلم وليد عبد السلام