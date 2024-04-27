أسعار مبرد المياه 2024.. مناسب للاستخدام المنزلي ويبدأ من 3585 جنيها

يقبل المواطنون على شراء الأجهزة المنزلية المرتبطة بتلطيف حرارة الجو والتغلب عليها بين فصل الربيع والصيف، ومن بين هذه الأجهزة، مبرد المياه الذي يمكن استخدامه في المنازل وأماكن العمل، والمساجد ويصلح للاستخدام في الشوراع، لذا نستعرض أسعار مبرد المياه 2024.

أسعار مبرد المياه 2024

وبحسب جولة أجرتها «الوطن» في المتاجر المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية، فإن أسعار مبرد المياه تبدأ من 3585 جنيها وتصل إلى 9 آلاف جنيه.

أسعار مبرد مياه تبدأ من 3585 جنيها

- موزع ماء قائم بذاته بحنفيتين ساخن وبارد، من سبيد، بسعر 3585 جنيها.

- موزع مياه ساخن وبارد مع خزانة من سبيد، 16 لترا مع زجاجة موزع مياه 19 لتر، بسعر 4,499 جنيها.

- مبرد مياه 2 حنفية للماء البارد والساخن من جاك، بسعر 4,999 جنيها.

- مبرد مياه بفوهتين بارد وساخن SK-09002 من سوكاني مع ثلاجة، 550 واط، بسعر 4,973 جنيها.

- مبرد مياه بفوهتين بارد وساخن SK-09002 من سوكاني مع ثلاجة، 550 واط، بسعر 4,973 جنيها.

- مبرد مياه 2 حنفية للماء البارد والساخن من جاك NGWD-22253، بسعر4,999 جنيها.

أسعار مبرد مياه تبدأ من 5299 جنيها

- مبرد ماء مع حنفيتين ساخن وبارد FW-17VFD من فريش، بسعر ‎5,299 جنيها.

- مبرد ماء مع حنفيتين ساخن وبارد FW-17VFD من فريش، بسعر 5,299 جنيها.

- مبرد مياه الشبح لتوزيع المياه العذبة للشرب مع 3 حنفيات مياه باردة وساخنة وعادية، أسود FW-16VCB3.4، بسعر ‎6,550 جنيها.

- موزع مياه قائم بذاته بتحميل من الأعلى من كولدير كلاسيكي B1.1، بسعر 7,349 جنيها.

أسعار مبرد مياه تبدأ من 8199 جنيها

- مبرد مياه من حنفيتين باردة وساخنة مع ثلاجة سعة 15 لترا وعجلات من كولدير، بسعر 8199 جنيها.

- مبرد مياه تحميل علوي وايت بوينت بثلاجة 3 حنفيه أسود، WPWD01FS‏، بسعر 8,199 جنيها.

- موزع مياه بارد وساخن مزود بـ 2 حنفية وتحميل سفلي من كولدير، بسعر 8,345 جنيها.

- مبرد مياه بتحميل سفلي من كولدير، موديل KWD BBL، سعة 2.1 لتر، بسعر 8,395 جنيها.

- مبرد بتحميل سفلي من كولدير، موديل KWD BBL، سعة 2.1 لتر، بسعر 8,395 جنيها.

- ‏موزع مياه ساخن وبارد KWD-BFW1.1 أبيض + ثلاجة وعجلة من كولدير، بسعر 8,999 جنيها.

نصيحة عند شراء مبرد المياه

وينصح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء عند شراء مبرد المياه، اختيار الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.