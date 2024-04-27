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قطع المياه عن قريتين في مركز ناصر ببني سويف لأعمال الصيانة غدا

كتب:

عمرو رجب
12:05 م | السبت 27 أبريل 2024
شركة المياه ببني سويف

شركة المياه ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، عن أماكن ومواعيد قطع المياه غدا الأحد، في قريتين بمركز ناصر، لمدة 8 ساعات، وذلك لاستكمال مشروعات حياة كريمة في القريتين.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف

وأشارت الشركة إلى قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر، غدًا الأحد 28 أبريل، لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وذلك لاستكمال أعمال ومشروعات مياه الشرب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. 

استكمال مشروعات حياة كريمة             

وتقدمت شركة المياه في بني سويف خلال بيان صحفي اليوم، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب استكمال المشروعات لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية 

كما نوهت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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بقلم عمرو رجب