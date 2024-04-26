قطع المياه عن 4 مناطق بالدلتا 8 ساعات لأعمال الصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مناطق «جنوب بورسعيد - الأعصر - الشهابية - البصارطة»، اعتبارًا من الساعة 8 صباح غد السبت، وحتى الساعة 4 مساءً من اليوم نفسه لمدة 8 ساعات.

قطع المياه في دمياط غدًا

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى القيام بأعمال الصيانة في محطة العدلية.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الأعمال

وطالبت الشركة، المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مشيرة إلى توفيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.