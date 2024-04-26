خريطة قطع المياه في 4 محافظات اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة بمحافظات قنا والدقهلية والجيزة والقاهرة للقيام بأعمال الصيانة وإخلال وتجديد الخطوط.

سبب انقطاع المياه في نجع حمادي

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أسباب قطع المياه عن مناطق بالمحافظة، مشيرة إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية لمدينة نجع حمادي وقرية الدرب اعتبارا من الساعة الـ5 مساء اليوم الجمعة حتى الـ5 فجر غد السبت.

مدة قطع المياه بالجيزة

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن منطقة «أ» بحدائق الأهرام للقيام بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع 18 «أ»، الأمر الذي يستلزم قطع المياه وذلك لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة الـ12 مساء اليوم وحتى الساعة الـ6 صباح غد السبت لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

المناطق المتاثرة بتخفيف ضغوط المياه بالدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن تخفيض ضغوط المياه يوم غدا السبت من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 7 مساءً ولمدة 8 ساعات عن مناطق شرق المنصورة للقيام الشركة بأعمال تطهير أحواض الترسيب بمحطة مياه شرق المنصورة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنه سيتم تخفيض ضغوط المياه غدا السبت من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً ولمدة 12 ساعة عن مركز ومدينة أجا للقيام الشركة بأعمال تطهير للمروقات بمرفق مياه أجا السطحي طبقاً لبرنامج التطهير السنوي.

مدة انقطاع وضعف المياه بالقاهرة

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الصيانة الطارئة بمحطة مياه مسطرد هي سبب قطع الخدمة الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق «شارع المطراوي ومتفرعاته – شارع الكابلات ومتفرعاته – ترعة الجبل ومتفرعاته - منطقة العزب - منشية البكري – الزيتون الشرقية» وضعف المياه عن مناطق حمامات القبة و ابن سندر اعتبارا من الساعة 12 مساء اليوم وحتى الساعة الـ6 صباح غد السبت ولمدة 6 ساعـات.