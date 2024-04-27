بطل كمال أجسام مصري فائز ببطولة مملكة السويد: عانيت كثيرا قبل الوصول لحلمي

قال تيتو قدري، بطل كمال الأجسام الفائز ببطولة مملكة السويد، إنه في بداية تواجده في السويد عانى من عدة معوقات من عدم وجود عمل أو مال للمعيشة وأن فيلم همام في أمستردام أثر فيه وكان يحلم بالسفر خارج مصر للعمل وتكوين نفسه، وكان يلعب كمال الأجسام في مصر قبل السفر، وهناك قرر أن يمارس تلك الرياضة لتحقيق حلمه، مشيرا إلى أنه كان يجمع القمامة لبيع العلب البلاستيكية وعمل في تنظيف الحمامات وغسل الأطباق بالمطاعم.

بدأ ينفق على اللعبة من أجره في تلك الأعمال الشاقة

وأوضح بطل كمال الأجسام في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنه بدأ ينفق على اللعبة من دخله الشخصي، ودخل بطولة الناشئين في 2021 ثم بطولة أخرى وحصل على المركز الثاني، وانضم للاتحاد السويدي وحصل على المركز الرابع منذ عام ونصف.

يسير على نظام غذائي معين حتى يواصل تفوقه في كمال الأجسام

ومن الجدير بالذكر أن بطل كمال الأجسام عمل لمدة عام ونصف وكان يذهب للجيم مرتين يوميا للتدريب على الكارديو وكمال الأجسام حتى يصل لحلمه ويفوز بالمركز الأول، وأشار إلى أن أهله كانوا يشجعونه على استكمال المسيرة، مشيرا إلى أنه يسير على نظام غذائي للوصول لحلمه في كمال الأجسام، وأنه يتابع كل التفاصيل مع المدرب الخاص به.