معلومات عن أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام.. ما وصيته الأخيرة؟

خيّم الحزن على أسرة وأصدقاء أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتحوّلت صفحات منصّات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء ينعون خلاله اللاعب، الذي رحل في ريعان شبابه، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله المستشفى.

معلومات عن أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

وعن سبب وفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام، يقول وائل مجدي شقيق اللاعب في تصريحات تليفزونية، إنّه كان يعاني من مرض في القولون على مدار أشهر طويلة، كما أنّه مريض للغدة بالوراثة عن والدته، وتدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة من حياته، وشعر بإعياء شديد بسبب قرحة في المعدة نتيجة أدوية القولون والغدة، حتى امتنع عن الطعام خلال الشهر الأخير من حياته، ووصلت نسبة الأنيميا إلى أقل من 2 أو 3.

وبحسب الصفحة الشخصية لـ بطل العالم في كمال الأجسام، نستعرض معلومات عن أيمن مجدي في السطور الآتية:

- أيمن مجدي من مواليد 1 أبريل 1995، ويبلغ من العمر 29 عامًا.

- بطل كمال الأجسام من مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

- تخرج أيمن مجدي في كلية الآداب قسم الآثار جامعة طنطا.

- يمتلك اللاعب الراحل صالة رياضية ويعمل بها مدربًا لرياضة كمال الأجسام.

- حصل أيمن مجدي لاعب كمال الأجسام عام 2019 على المركز الثاني في بطولة «مستر فيت» بوزن 88 كيلوجراما.

- حقق لاعب كمال الأجسام المركز الأول في بطولة الجامعات لمدة 3 سنوات على التوالي.

- لعب أيمن مجدي 3 بطولات للجمهورية لمدة 3 سنوات على التوالي، وحقق بهما المركز الأول.

- حصل على المركز الثالث في بطولة مستر أوليمبيا للهواة عام 2021.

- أوصى شقيقه قبل الوفاة بالتبرع بأرباح الچيم إلى وجه الله.

سبب وفاة أيمن مجدي

ويقول الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق عن وفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام بعدم إهمال الحموضة خاصة التي يُجرى تشخيصها بارتجاع في المريء أو التهاب في المعدة، وفي حال زيادتها عند بذل أي مجهود تعتبر ذبحة صدرية إلى أن يثبت العكس: «لازم نعمل مقطعية بالصبغة أو قسطرة استكشافية للشرايين التاجية في حالات كتيرة بتكون المشكلة في الشريان التاجي الخلفي والأعراض خادعة».