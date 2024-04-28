هل توقيع جزاء على الموظف أثناء خدمته يؤثر على المعاش؟

تعتبر الجزاءات المُوقعة على الموظف، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، من الأمور التي قد تُعيق تقدمه في العديد من الأشياء، ومن بين ذلك الترقيات التي من المُفترض أن يحصل عليها أثناء فترة خدمته.

المعاش لا يتأثر بالجزاءات

وهناك تساؤل بشأن توقيع الجزاءات على الموظف أثناء وجوده في فترة الخدمة، ومدى تأثيره على المعاش المُستحق، له بعد بلوغه السن القانوني.

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن المعاش لا يتأثر بذلك.

المعاش يتأثر بـ عاملين فقط

وينص قانون التأمينات الاجتماعية على أن المعاش الخاص بالشخص عند بلوغه السن القانوني، يتأثر بقيمة الاشتراك ومدة الاشتراك فقط، وهو ما يعني أن الجزاءات لا تؤثر على قيمة المعاش الخاص بالمؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وفي سياق آخر، تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف المعاشات لعدد 11 مليون مواطن، بالزيادة المُقررة، وفقا للقانون 148 لسنة 2019، التي تبلغ 15% كحد أقصى.