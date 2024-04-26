طريقة عمل الآيس كريم مثل الجاهز في خطوتين فقط

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يبدأ الجميع في الاحتياج لمشروبات وحلويات باردة للترطيب، وأشهرها الآيس كريم، إذ ترغب الأمهات في تحضيره بالمنزل كونه يتميز بمذاقه الحلو وسهولة التحضير، لذا يستعرض «الوطن» خلال طريقة عمل الآيس كريم بالفواكه الطبيعية والشيكولاتة وبمكونات مغذية وصحية للكبار والصغار، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» على قناة «سي بي سي سفرة».

مكونات وطريقة تحضير الآيس كريم بالفواكه

كوب حليب بارد.

نصف كوب كريم شانتيه بودر.

نصف كوب سكر بودر.

2 مانجا.

- الخطوة الأولى: قومي بتفشير المانجا وقطيعها وضعيها في الخلاط الكهربائي وأضيفي كوبا من اللبن البارد، ومعه نصف كوب السكر واخلطيهم بشكل جيد حتى الذوبان بشكل كامل.

- الخطوة الثانية: أضيفي الكريم شانتيه واستمري في الخفق، وبعدها يمكنك حسب الرغبة إضافة كمية قليلة من الفانيليا، وضعي الخليط في علبة محكمة الغلق في الفريزر بالثلاجة على درجة برودة عالية لمدة يوم كامل ثم قدميه حسب الرغبة سوا في الكاسات أو بالبسكويت.

مكونات الآيس كريم بالشيكولاتة

كوب حليب البارد.

5 ملاعق من الكاكاو.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب كريم الشانتيه البودر.

- الخطوة الأولى: ضعي كوب السكر والحليب البارد والكاكاو، في الخلاط الكهربائي واخلطي جيداً لبضع دقائق، حتى تلاحظي ذوبان السكر مع المكونات الأخرى، والكريم شانتيه البودر وأخفقيه بشكل جيدا لتحصلي على خليط كريمي.

- الخطوة الثانية: قومي بإضافة قطع الشيكولاتة بداخله، حسب رغبتك ليزيد من مذاقه، ثم ضعيه بعلبة محكمة الغلق في الفريزر لمدة يوم كامل ثم يقدم ويمكنك في هذه الخطوة إضافة الفانيليا.