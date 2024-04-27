إعصار ضخم يضرب ولايات أمريكية بشكل مخروطي (فيديو)

ضرب إعصار ضخم ولاية نبراسكا الأمريكية أدى إلى تضرر مئات المنازل والمباني، حيث امتد لأميال على طول الأراضي الزراعية، وأظهرت لقطات بالفيديو عن تحرك الإعصار بلونه الأسود بشكل مخروطي يجرف الأخضر واليابس في فيديو تداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسويت العديد من المنازل بالأرض كما تعرضت منازل ومباني أخرى لأضرار جسيمة، ويعمل رجال الإنقاذ على البحث عن المصابين والوفيات أسفل الأنقاض، لكن حتى الآن لم يُعلن عن أي وفيات.

انقطاع التيار الكهربائي

وانقطع التيار الكهربائي في مناطق عدة من ولاية نبراسكا والتي ضربها الإعصار، وعُطلت خطوط الكهرباء وتسرب الغاز وأيضًا سقطت المنازل واللوحات الإعلانية وقطعت الأشجار على طول الطرق.

وأصيب 3 أشخاص في مقاطعة لانكستر بولاية نبراسكا عندما ضرب إعصار مبنى صناعي، مما أدى إلى انهياره وكان بداخله 70 شخصًا، وقالت السلطات إن العديد منهم حوصروا، لكن تم إجلاء الجميع ولم تكن هناك إصابات خطرة.

مناطق ومدن ولاية نبراسكا الأكثر تضررا

وتعد منطقة إلكورن في مدينة أوماها بولاية نبراسكا، واحدة من أكثر المجتمعات تضررًا بعد هبوب عواصف شديدة على أجزاء من السهول والجنوب، وأعلنت السلطات المحلية خلال مؤتمر صحفي أن إعصارًا قويًا دمر المنازل، حيث كانت الأطقم تبحث عن أي شخص محاصر أو مصاب.