تقرير تلفزيوني: تنفيذ 460 مشروعا تنمويا في سيناء (فيديو)

عرضت القناة الأولى تقريرا مصورا عن مشروعات الإسكان والعمران الجديدة في سيناء، وما تشهده المحافظة من تنمية في كل القطاعات، في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

محاور التنمية في ربوع سيناء

وذكر التقرير أن القيادة السياسية وجهت في 30 من يونيو 2024 لتنفيذ 460 مشروعا في كل مجالات التنمية في ربوع سيناء، وانطلق في هذا اليوم أضخم المشروعات القومية في تاريخ مصر على أرض الفيروز.

ففي مجال المدن السكنية والإسكان الاجتماعي تم تنفيذ 30 مشروعا، وجاري تنفيذ 4 مشروعات و4 مخططات، ومنها إنشاء 2010 عمارة و370 فيلا بإجمالي 32 ألف وحدة في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وفي مدينة رفح الجديدة تم إنشاء 850 عمارة بإجمالي 13600 وحدة سكنية، وهناك منطقة للخدمات المركزية تشمل سنترال وحضانة ومدرسة ومخبز ونقطة إطفاء ونقطة شرطة مشروعات رياضية ومشروعات للوحدات السكنية المختلفة.

إقامة 2136 وحدة إسكان الاجتماعي

وفي العريش تم إقامة 2136 وحدة إسكان الاجتماعي بمنطقة المساعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان، وفي شرق بورسعيد تم إنشاء مدينة سلام مصر، وفي جنوب سيناء 4000 وحدة إسكان اجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان، وإنشاء 1964 وحدة إسكان بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وأشار التقرير إلى إنشاء مدينة رفح الجديدة على عدد من المراحل، وجاءت المرحلة الأولى بـ272 عمارة سكنية تشمل كل المرافقة، وتم افتتاح المرحلة الثانية بالتزامن مع عيد تحرير سيناء، وجاري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة.

وتابعت القناة في تقريرها: «استراتيجية الدولة شملت على العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية على أرض سيناء في كل المجالات، بإجمالي نفقات استثمارية زادت عن 650 مليار جنيه في أعمال التنمية الشاملة خلال الفترة بين عامي 2014 وحتى الآن».