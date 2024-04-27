مدير «تحلية مياه العريش»: المحطة ستنتج 300 ألف متر مكعب يوميا

قال المهندس أحمد حسين مدير تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعريش، إنَّ مدينة العريش كانت تعاني من نقص في المياه.

مشروع محطة تحلية المياه بالعريش

وأضاف «حسين»، خلال حواره على شاشة «القناة الأولى»، أنَّ تحرك الدولة المصرية لحل مشكلة المياه في العريش وفي إطار خطة تنمية شمال سيناء، كان من ضمنه مشروع محطة تحلية المياه بالعريش التي من المزمع أنّ تكون الأكبر في الشرق الأوسط.

المحطة ستنتج 300 ألف متر مكعب يومي

وتابع مدير تشغيل محطة تحلية مياه البحر: «المحطة ستنتج 300 ألف متر مكعب يومي، وتم تنفيذ مرحلة واحدة منها حتى الآن ودخلت الخدمة عام 2022، ومن المفترض أنّ تشمل 3 مراحل كل واحدة منها 100 ألف متر مكعب، وبداية المشروع كانت في 2020».