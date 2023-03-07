نائب رئيس المنصورة الجديدة: محطات تحلية المياه تهدف لتعزيز الاستدامة بالمدن

قال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة والمشرف على تشغيل محطة تحلية مياه البحر، إن أحد عناصر الاستدامة في المدن الجديدة هي إعادة استخدام المياه، وبالتالي محطة المياه التي جرى تنفيذها بالمنصورة الجديدة أحد عناصر الاستدامة.

طاقة المحطة 160 ألف متر مكعب يوميا

وأضاف «كحلة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن طاقة محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة 160 ألف متر مكعب في اليوم، على مساحة 24 فدانا، وتقع في أقصى غرب المدينة.

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة التي تتكون بدورها من جزأين، الجزء الأول هو المأخذ البحري، والذي شكل أحد تحديات الأعمال الإنشائية والهندسية الصعبة بطاقة تخدم مرحلتين بواقع 80 ألف متر مكعب في اليوم، ووحدات المحطة العاملة بالفعل بطاقة 40 ألف متر مكعب في اليوم.

استخدام تكنولوجيا حديثة

وأوضح أنه طبقا للتعداد السكاني للمنصورة الجديدة سيتم عمل مراحل تباعا لمحطة التحلية، كما أن المحطة تستخدم تكنولوجيا حديثة، إذ إن هناك خطوطا سحب داخل البحر، وتدخل على مراحل المعالجة الابتدائية وتتمثل في إزالة الرواسب والزيوت، ثم عدة مراحل من التنقية المتعددة بالفلاتر، ثم يتبعها مرحلة نزع الملوحة، وهي مرحلة مكلفة.