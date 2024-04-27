كنت أعتقد أنها ولد.. أحمد زاهر يروي قصة ولادة ابنته الثالثة

يحتفل الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاده اليوم، واشتهر وسط أصدقائه بـ«أبو البنات» لأنه لديه 4 فتيات، دخل منهن 3 إلى مجال التمثيل والأضواء واشتهرن بعد إثبات موهبتهن وقدراتهن على التمثيل في الكثير من الأعمال الفنية.

علاقة أحمد زاهر ببناته

وتحدث الفنان أحمد زاهر عن علاقتة ببناته الـ 4 في لقاء مع الفنان أمير كرارة في برنامج سهرانين المذاع على قناة on،«كنت أتمنى أن أنجب ولداً، واعتقدت بشدة أن ابنتي الثالثة منى ستكون ولداً، واتفقت مع زوجتي أن أسميها يوسف، وفي ذلك الوقت كنت أجهز لتصوير مسلسل حكاية حياة مع غادة عبدالرازق والمخرج محمد سامي فقرر أن أطلق على الشخصية اسم يوسف مولودي المنتظر».

وأشار في حديثه إلى أنه رفض إجراء السونار للكشف عن جنس المولود معتقداً أنه ولد، «لأن الله رزقني بابنتين وجدته يهبني ابنتى منى، أما عن الرابعة نور فكانت ليس في مخططاتنا أن تأتي وكنا نكتفي بالثلاث بنات فقط، ولكنني اعتبرتها هدية وهبة من الله».

اختيار اسم نور بدلا من تمارا

وكشف سر اختيار أسماء بناتة الـ4 «ملك هو اسم جدتي وليلى اسم والدتي، ومنى اسم والدة هدى زوجتي، أما نور فكان الاسم المُرشح هو تمارا وذلك بعد العديد من المشاجرات للاتفاق على الاسم ولكن بعد وفاة الفنان الراحل نور الشريف تأثرت كثيراً، وحدثت زوجتي لأخبرها بأنني سوف أطلق على ابنتي الرابعة اسم نور وقبلت على الفور».