التقيا في فترة الشباب.. من هي هدى زوجة الفنان أحمد زاهر؟

وراء كل أسرة ناجحة، امرأة داعمة وقوية، وهو الحال في عائلة الفنان أحمد زاهر، إذ قدمت الأم هدى زاهر دورا عظيم في حياة زوجها وبناتها الأربعة، وقدمت لهم الكثير من الدعم منذ سنوات طويلة، مما تطلع الكثيرين إلى معرفة معلومات عنها بعد حديث ابنتها ملك زاهر عنها في إحدى البرامج التليفزيونية موضحة الكثير من صفاتها.

زواجها من الفنان أحمد زاهر

وتحدثت ملك ابنتها عنها ووصفتها بأنها أطيب قلب، وتقدم لها الكثير من الدعم والحب، وفي لقاء سابق لزوجة الفنان أحمد زاهر في برنامج «السفيرة عزيزة» تحدثت عن كواليس زواجها قائلة: «مامتي كانت بتشتغل في تنظيم العروض الخاصة بالأفلام، وكانت وخداني معاها في فيلم جنة الشياطين، وأنا كنت معجبة بيه من فيلم الرجل الآخر وشخصيته القوية التي كان بيقدمها، وأنا كنت صغيرة عندي 16 سنة وطلبت من ماما نسلم عليه، وبدأنا نتعرف لحد ما أتجوزنا».

معلومات عن هدى زاهر

معلومات عن هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر، وفقًا لحديثها في أخر لقاء تليفزوني لها:

ولدت عام 1983 ميلادية، أي تبلغ من العمر 39 عامًا.

عملت مع والدتها في الصغر، مسؤولة عن تنظيم الأفلام في مجال العلاقات العامة.

بعد الزواج عملت ناشطة اجتماعية وقائمة بأعمال زوجها الفنية.

تعمل مدربة في إحدى ورش التمثيل.

تعرضت للكثير مع الصعوبات مع زوجها وانفصلا أثناء فترة مرضه بعد 4 سنوات من زواجهما.

أم لـ4 بنات وهم ملك وليلى ومنى ونور.

عملت ضمن فريق عمل مسلسل البرنس عام 2022 مع المخرج محمد سامي كأول تجربة على أرض الواقع لها.

تفاصيل حياة هدى زاهر

وعن تفاصيل يومها بجانب أسرتها، قالت «ركزت على بيتي حتى الشغل بيكون جمبهم ومعاهم، مفيش حاجة اسمها يوم خاص لهدى مش بعرف أحس بالسعادة لوحدي، أنا مش بروح أبات عند والدتي لوحدي، ومفيش حاجة ليا ومش متضايقة أنا بحس بوجودي بيهم».