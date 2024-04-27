تنفيذ 63 مشروعا في قطاع النقل والطرق بسيناء.. أكبر خطة تنمية بأرض الفيروز

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رحلة التنمية والتعمير من الطرق وأنفاق في سيناء.. آفاق للتنمية الاقتصادية».

وذكر التقرير أن أرض الفيروز شهدت خلال الأعوام الماضية تنفيذ أكبر خطة تنمية لقطاع النقل والطرق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجحت الدولة بتنفيذ 63 مشروعًا بأطول 3440 كيلومترًا، كما تم تنفيذ 5 أنفاق.

وأشار التقرير إلى أن الدولة تبنت مشروع تطوير البنية التحتية في سيناء، من خلال بناء وتحسين شبكات الطرق، بما يعزز التوسع والتنقل السريع داخل المنطقة، كما أنشأت الدولة العديد من الأنفاق في سيناء لتسهيل حركة المرور وتوفير وسائل النقل الفاعلة، وتم بناء أنفاق مثل نفق الشهيد أحمد حمدي، ونفق الشهيد محمد نجيب الذي يعتبر تحفة هندسية، والذي يساهم في تسهيل التنقل بين المدن والمناطق في سيناء.

مشروع أنفاق قناة السويس

أوضح التقرير أن مشروع أنفاق قناة السويس الذي ظهر بصورة واضحة، هو بمثابة شريان حياة جديدة، حيث أنه يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء، ويختصر زمن عبور القناة 20 دقيقة فقط، بعد كانت مدة الإنتظار تصل إلى أيام من خلال إنشاء 6 أنفاق أسهل قناة السويس، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ساهمت في إعادة الاستقرار الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي والأمني في مصر مما يساعد على جذب الاستثمارات والعمل على سرعة إعمار سيناء وربطها بالوادي.