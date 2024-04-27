محافظ شمال سيناء: اختلاف جذري في تنفيذ المشروعات التنموية منذ 2014

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن تجربته مع المشروع القومي لتنمية سيناء بدأت منذ عام 2008 مع توليه المهام كمحافظ، مشددًا على أن هناك الآن اختلاف جذري في إنجاز المهام.

تخطيط المشروع القومي لتنمية سيناء كان جيدا

وأوضح «شوشة»، خلال لقائه عبر شاشة القناة «الأولى»، أنه كان هناك مخطط عام 2008 وهو المشروع القومي لتنمية سيناء وكان تخطيطًا جيدًا جدًا ولكن الإرادة السياسية للتنفيذ كان يقابلها عدد من العقبات، وأخطر شيء في هذا العمل أن يعاني المسؤول من قلة الإمكانيات، وهناك اختلاف جذري في وتيرة إنجاز المشروعات بالنظر لـ2008 والعمل بداية من 2014.

إنشاء مدينة رفح الجديدة

ونوه بأن مدينة رفح الجديدة تم بناؤها مكان قرية كانت تسمى الوفاء على خط الحدود، ونتيجة الحدود مع قطاع غزة كان هناك عاطفة عروبية لأن السكان يفصل بينهم سلك شائك ويتبادلون الأشياء مع بعضهم البعض وهذا لم يكن يحدث في أي منطقة حدودية، مشددًا على أن أول إجراء يتم اتخاذه هو أن يكون المنطقة الحدودية بدون سكان بمسافة لا تقل عن 5 كيل مترات.