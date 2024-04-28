مصطفى حسني يكشف عن ذكر مهم لتجديد الإيمان وتحصين النفس

في بعض الأوقات قد يصاب الشخص بالقلق وعدم راحة البال، بسبب التفكير الزائد في مشاغل الحياة والضغوطات التي تواجهه، ويشتكي من انشغال البال وكثرة التفكير، ويرغب في التغلب على تلك الوساوس من خلال الأدعية والأذكار لتحصين الروح وشفاء القلب وراحة البال.

ذكر مهم للتخلص من التفكير المفرط والوساوس

وأوضح الداعية مصطفى حسني، خلال فيديو له على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، أن الله جعل لنا ذكرا يقوي القلب ويحصن الروح مثل «لا إله الا الله»؛ لأنه يجدد الإيمان، مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: قالوا وكيف يا رسول الله نجدد إيماننا، قال صلى الله عليه وسلم «قولوا لا إله إلا الله».

وأشار «حسني» إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي (لا إله إلا الله)».

وأضاف الداعية الإسلامي: «من التجربة وما تعلمه من المشايخ، الذكر السابق يجب أن يكون موجود من 1000 لـ3000 مرة في اليوم»، مؤكدا: «متتخضش من الأرقام دي لأن الذكر بـ لا إله إلا الله على سبحتك 100 مرة، لم يأخذ من وقتك 3 أو 4 دقائق في اليوم».

مصطفى حسني يوضح أهمية الذكر

وشدد مصطفى حسني، على أن «الإنسان الذي يواظب على الأذكار يحدث معه التوفيق والجريان والسريان، والـ1000 لا إله إلا الله، بتحدث معهم تحصينات مستقبلية، لأن الإنسان لا يعلم ما هي الأزمة التي تواجهه غدا، وما هي النعمة الكبرى في حياته، وتحصنا لنعمة كبيرة في حياته قادمة يشكر عليها الله وقلبه يحسن استقبالها، أو رؤية الخير وراء أي محنة ويحسن الرضا».