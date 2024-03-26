مصطفى حسني يكشف أفضل 5 أعمال في رمضان.. احرص عليها

يسعى المسلمون إلى التقرب من الله، عز وجل، في شهر رمضان بالعبادات والطاعات المختلفة، كقراءة القرآن وأداء صلاة قيام الليل والتراويح والانتظام على الأذكار، بجانب الدعاء لله بكل ما يتمنونه في حياتهم، وفي إطار هذا أوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني أفضل 5 أعمال يُمكن للمسلم القيام بها في شهر رمضان، خلال فيديو عبر قناته على «يوتيوب».

كف اللسان عن الغيبة والكذب

ينبغي على المسلم أن يُحاسب نفسه في نهاية كل يوم في شهر رمضان عن 5 أعمال، أولها الصيام؛ فيسأل نفسه هل أدى صيامه على الوجه الأكمل كما أمره الله تعالى؟ وهل هو راضٍ عن صيامه أم لا؟ بحسب تصريحات الداعية الإسلامي مصطفى حسني، وثاني تلك الأعمال هي كف اللسان عن الغيبة والكذب، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

الإخلاص في العمل

ويأتي الإخلاص في العمل، ثالث الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يُحاسب نفسه عليها آخر اليوم، إذ ينبغي على الإنسان أن يؤدي عمله على أكمل وجه وألا يُقصر فيه بحجة الصيام، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، ورابع الأعمال هو الدعاء»، إذ ينبغي على السملم أن يستغل شهر رمضان في الدعاء لله بكل ما يتمناه قلبه، وأن يتقصى أوقات استجابة الدعاء في رمضان، والتي تكون عند الإفطار، ووقت السحور في الثلث الأخير من الليل.

أما العمل الخامس، كما ذكر الداعية الإسلامي مصطفى حسني، هو سؤال المسلم لنفسه عن حظه من قيام الليل وقراءة القرآن: «ممكن تصلي قيام الليل بوردك القرآني، واحرص على أداء صلاة قيام الليل ولو بركعتين خفيفتين».

وفي إطار هذا، أكدت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الصيام والصدقة من أفضل الأعمال التي تقرِّب العبد من ربه؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن في الجنة غُرفًا يُرى ظهورُها من بطونها، وبطونُها من ظهورِها، فقال أبو موسى الأشعريُّ: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طَيَّبَ الكلامَ، وأطعمَ الطعامَ، وأدامَ الصيام، وصلَّى بالليلِ والناسُ نيام»، ومن الجميل أن هذه الخصال كلها تجتمع في شهر رمضان، فاحرص على اغتنامها.