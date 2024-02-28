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دراما المتحدة

«في المساء مع قصواء» يستعد لاستقبال شهر رمضان بسهرة ابتهال ومدح للنبي

كتب:

هبة أمين
10:23 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
برنامج في المساء مع قصواء

برنامج في المساء مع قصواء

خصص برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة قناة CBC، فقرته الحوارية الأخيرة في نهاية حلقات الأسبوع أمس، لاستقبال شهر رمضان المبارك بسهرة إنشاد ديني، على أن يواصل الفقرات الأسبوع المقبل.

ابتهال ديني

شارك في الفقرة المبتهل والمنشد الديني الشيخ محمد علي جابين، والقارئ والمنشد محمد الأعسر، والقارئ والمنشد محمد عبد الحكيم الشوبكي، والقارئ والمنشد مصطفى كمال، وحسام عبدالكريم، وهاشم لطفي، وأحمد هاني، وحسانين عبدالفتاح.

خلال الفقرة قدّم الحضور ابتهالات دينية، وأثنى المبتهل والمنشد الديني الشيخ محمد علي جابين والمبتهل الشيخ سيد النقشبندي وصوته الرائع.

رمضان 2024

أوضح جابين أنّه من أعذب الأصوات التي قدّمت الدعاء الديني، ومن خلاله أصبح فن الابتهال والتواشيح فنا تتجاوز حدوده الثقافة والمكان، بفضل صوته المتفرد وأداءه الاستثنائي.

وأكد خلال لقائه بالبرنامج أنّ مصر رائدة فن الابتهال والانشاد، موضحًا أنّه يتابع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لاختيار المواهب، ويوجد من يطلب منه سماع صوته.

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