وزير التعليم يوجه بإطلاق معرض دائم لتسويق منتجات طلاب المدارس الفنية

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا التعليمية، كما تفقدا موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

32 مدرسة تشارك في المعرض

ويشارك في المعرض 32 مدرسة بالأقسام (زراعي وفندقي وصناعى)، حيث يضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة للطلاب، من مأكولات وحلويات والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة والتريكو، والتطريز والمفروشات، والسجاد، واللوحات الفنية، والمنتجات الزراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات والخضروات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.

جناح الصناعات الزخرفية

واستعرض الوزير والمحافظ مختلف المنتجات وأعمال الطلاب من الأثاث، حيث ضمت المعروضات حجرات للنوم والأطفال والمكاتب والكراسي.

كما أشاد الوزير والمحافظ بالمعروضات والأعمال الفنية في جناح الصناعات الزخرفية للتعليم الفني ومعروضات جناح التربية الفنية لأعمال طلاب التعليم العام، مثمنا الجهود المبذولة لتنمية قدرات وإبداعات الطلاب، لتقديم أعمالهم بصورة متميزة، موجها بإطلاق معرض دائم لتسويق منتجات الطلاب وأعمالهم بأسعار مناسبة.

كما شهد الوزير والمحافظ مشروعات طلاب المدارس الفنية التي تخدم البيئة والمجتمع وحرص الوزير على الاستماع إلى شرح الطلاب لمشروعاتهم والتي تضمنت التحكم في مزلقانات السكك الحديدية أوتوماتيكيا، والتحكم في الإضاءة بواسطة حلية ضوئية، وقياس مستوى سائل في خزان مياه، وعصا ذكية لاستخدام المكفوفين، وكرة إطفاء حريق، ووحدة ري تعمل أوتوماتيكيا، ووحدة حريق تعمل أوتوماتيكيا مع حساس دخان، وماكيت حب لمحطة تنقية مياه الشرب، ومجموعة نماذج للبناء والتشطيبات والخرسانة، ونقل وتوزيع القدرة الكهربية، ودائرة الكشف عن تسريب الغاز، ودائرة التحكم في إنارة الشوارع أوتوماتيكيا، والتحكم في سرعة محرك، ومشروع تصميم وتنفيذ ثلاجة، ومشروع تصميم وتنفيذ ديب فريزر، ومشروع تصميم وتنفيذ منشار كهربائى، وتصميم جهاز بصمة نيوماتيك، وتصميم نموذج ونش لرفع الآثاث وغيرهم من المشروعات.

والجدير بالذكر أنه يتم التعاون بين مدارس التعليم الفني وكلية العلوم بطنطا في استخدام معامل الكلية، وذلك في إطار تفعيل منهجية البحث العلمي واكتشاف الطلاب الموهوبين والتعرف على كيفية إعداد الأبحاث والتجارب العلمية واكتشاف مهارات البحث العلمي، وذلك للاشتراك في المعارض الدولية.

وفي إطار الزيارة، تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية موقع الأعمال الانشائية لمدرسة رسمية دولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا، والتي يتم إنشاؤها على مساحة 6672.87، بعدد فصول 56، وتضم قاعات إدارية، وعدد 2 مكتبة، و2 معمل كمبيوتر، بالإضافة إلى 2 معمل للعلوم، وقاعة متعددة الأغراض، فضلا عن قاعة لممارسة الألعاب الرياضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية باعتبارها نموذج تعليمي متميز يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.