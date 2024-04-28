تراجع جديد في الفراخ البيضاء اليوم بسبب حملات المقاطعة

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية، عن تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 28-4-2024؛ إذ تباع للمستهلك بنحو 85 جنيها، مقارنة بأسعار أمس؛ إذ كانت تباع للمستهلك بـ90 جنيهًا، وذلك بعد حملات المقاطعة التي توسعت إلى مقاطعة البيض أيضا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 28-4-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، لتتراوح ما بين 74 إلى 76 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 إلى 87 جنيها للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى لآخر؛ إذ تضاف أسعار النقل وغيرها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 117 و125 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر البانيه ما بين 195 و210 جنيهات.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 130 و135 جنيها.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو البط البلدي بين 115 و120 جنيها.