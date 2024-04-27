بعد حملات المقاطعة.. تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية عن تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 27-4-2024، إذ تباع للمستهلك بنحو 87 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس كانت تباع للمستهلك بـ92 جنيهًا وذلك بعد حملات المقاطعة التي توسعت إلى مقاطعة البيض أيضًا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 27-4-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، لتتراوح بين 77 إلى 78 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 87 إلى 90 جنيها للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان إلى لآخر، حيث تضاف أسعار النقل وغيرها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجّل سعر الكيلو الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 87 وحتى 90 جنيها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 115 وحتى 120 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر البانيه ما بين 190 وحتى 200 جنيه.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 110 جنيهات.

سعر كيلو صدور الدجاج

سجّل سعر صدور الدجاج ما بين 125 وحتى 135 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البط البلدي بين 115 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا.