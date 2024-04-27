حياة كريمة تنشر جدول قوافلها الطبية لهذا الأسبوع.. تتواجد في 7 محافظات

نشرت مؤسسة «حياة كريمة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جدول القوافل الطبية لهذا الأسبوع عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث تعمل المبادرة على إطلاق قوافل طبية بشكل دوري في المحافظات والقرى التابعة لها، تقدم خدمات الكشف المجاني وصرف العلاج في التخصصات الطبية المختلفة.

وعن جدول القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة، فمن المقرر أن تزور 7 محافظات خلال هذا الأسبوع، وهي: الغربية، الشرقية، بني سويف، السويس، البحيرة، المنوفية، المنيا، ويبدأ انطلاق القوافل من اليوم.

قوافل حياة كريمة اليوم

وتتواجد قوافل حياة كريمة اليوم السبت في عدد من القرى والمحافظات المختلفة جاءت على النحو التالي:

- محافظة الغربية في قرية منشأة نظيف التابعة لمركز سمنود.

- محافظة الشرقية، في قرية نبتيت التابعة لمركز مشتول السوق.

- محافظة بني سويف في قرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا، وتستمر القافلة في تقديم خدماتها لأهالي تلك القرية لمدة يومين، بحيث تنتهي غدا الأحد.

قوافل حياة كريمة في 29 أبريل

وفي يوم 29 أبريل، تتواجد قوافل حياة كريمة في عدد من المحافظات، جاءت على النحو التالي:

- محافظة السويس

- محافظة البحيرة تحديدا في قرية كفر زيادة التابعة لمركز كوم حمادة، وتستمر لمدة يومين بحيث تنتهي من تقديم خدماتها لأهالي القرية يوم 30 من الشهر ذاته.

- محافظة الشرقية تحديدا في قرية قشا التابعة لمركز مشتول السوق

وفي يوم 30 أبريل، تصل قوافل حياة كريمة الطبية، إلى كل من محافظة الغربية، المنوفية، والمنيا، وتأتي على النحو التالي:

- محافظة الغربية في قرية العامرية التابعة لمركز المحلة الكبرى

- محافظة المنوفية في قرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع

- محافظة المنيا في قرية سفاي التابعة لمركز أبو قرقاص.