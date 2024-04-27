«الأوقاف»: اعتماد 11 خطيبا جديدا بالمكافأة في أسوان

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسماء الناجحين من محافظة أسوان المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر.

أسماء الناجحين

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم:

1. محمد عوض السيد سعد الله محمد أسوان

2. أحمد كامل محمود عبد الرحيم أسوان

3. سالم محمود يوسف فرج أسوان

4. أحمد عواد جمعة محمد أسوان

5. حامد محمد علي أحمد الطيب أسوان

6. محمود مصطفى محمد عثمان إدريس أسوان

7. عبد الرحمن عمر محمد عبد الرحمن أسوان

8. عمرو أحمد محمود أبو بكر أسوان

9. عبد الحكيم عبد الجواد محمود أحمد أسوان

10. إبراهيم عطا محمد بكر أسوان

11. يحيى زكريا طه إسماعيل أسوان

الأوراق المطلوبة لاستكمال الملف

وأشارت الوزارة إلى أنّه على المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1. نسخة من المؤهل أصل.

2. صورة الرقم القومي.

3. صورتين شخصيتين حديثتين.

4. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وتابعت: «على المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد، ويكتفي العاملون بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عملهم، مع صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين».