منال سلامة: «بيتي وأولادي رقم واحد في حياتي.. وأختار أدواري بعناية»

قالت الفنانة منال سلامة، إنَّ بيتها وأولادها رقم واحد في حياتها والسبب في ذلك تجارب النجمات السابقات اللاتي ندمن بعد مضي العمر والمعاناة من شبح الوحدة، مضيفة: «نجمات الجيل القديم نصحوني بالبيت والأسرة واستفدت من تجربتهم».

وأضافت «سلامة»، خلال استضافتها مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه ذكي، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، أنَّ دراسة أبنائها في الخارج كانت دافع أكبر للبعد عن الدخول في أي عمل سيستغرق كل وقتها، مستشهدة بموقف عايشته خلال تصوير دورها في «جبل الحلال»: «تعرض ابني لحادث وكسر ساقه وكان يدرس في الخارج».

وتابعت: «نظرا للحاجه إلى التواجد والانتشار في بداياتنا الفنية نلجأ لقبول العديد من الأعمال، وهو ما يختلف عن مرحلة الاستقرار والتي اختار أدواري بعناية خلالها»، لافتةً إلى دورها في مسلسل «الأصلي» الذي عادت به للساحة بعد غياب 5 سنوات، «كنت أعمل 18 ساعة في اليوم».