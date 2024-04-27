انخفاض أسعار الجبن والألبان في الأسواق.. تراجع يصل إلى 29 جنيها

سجّلت أسعار الألبان ومنتجات الجبن بمختلف أنواعها اليوم السبت، انخفاضاً ملحوظاً يصل إلى 29 جنيهاً لعدد من الأنواع في الأسواق بالنسبة للمستهلك.

أسعار الجبن والألبان اليوم

وانخفضت أسعار الألبان ومنتجات الجبن اليوم السبت بمختلف أنواعها في الأسواق، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أخر تحديث لأسعار الجبن والألبان، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الألبان اليوم

- تراجعت أسعار اللبن السائب في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر اللتر نحو 28.19 جنيه، بتراجع 4.8%.

- استقرت أسعار اللبن المعبأ في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر اللتر نحو 42.6 جنيه.

- تراجعت أسعار اللبن المجفف في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 121.14 جنيه، بتراجع 1.38%.

أسعار الجبن اليوم

- تراجعت أسعار الجبنة البيضاء في مختلف الأسواق المحلية، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 107.32 جنيه، بتراجع 29 جنيها.

- تراجعت أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في مختلف الأسواق المحلية، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 119.66 جنيه، بتراجع 24 جنيها.

- تراجعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في مختلف الأسواق المحلية، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 103 جنيه، بتراجع 19.5 جنيه.

- استقرت أسعار الجبنة الشيدر في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 368.75 جنيه.

- استقرت أسعار الجبنة الرومي في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 248 جنيها.