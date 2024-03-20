تفاصيل فوبيا عانى منها أحمد أمين في بابا جه.. ما علاقتها بوفاة والده؟

ألقى الفنان أحمد أمين الضوء على مسألة نفسية معقدة خلال ظهوره بالحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، إذ كشف سراً حول علاقته بأبناء الفنان أكرم حسني الذي يقوم بدور «هشام»، فأخبره بأن فقدانه لوالده في عمر الثانية عشرة جعله يشفق على أبنائه من التعلق به، مثلما كان متعلقاً بوالده، وكنتيجة، اتبع معهم أسلوب الشدة في المعاملة ليعلمهم النفور منهم، ما يجعلنا نتساءل عن فوبيا فقدان الأحبة.

تفسير فوبيا الفقد

رهاب فقدان الأشخاص أو فوبيا الفقد تعني الخوف من خسارة الأشخاص المقربين منا، مثل الأحبة والأصدقاء، وأفراد العائلة، ويكون هذا الخوف بسبب الشك أو انعدام الثقة بأن هذا الشخص سوف يستمر معنا طوال الحياة، بحسب حديث الدكتورة إيمان الريس خبيرة العلاقات الأسرية لـ«الوطن» التي أوضحت أن كثرة الصدمات النفسية تحدو بالمرء في بعض الأحيان إلى الخوف من استعادة المشاعر السلبية المتعلقة بخبرات ومواقف مشابهة، ما يجعلنا رافضين لفكرة رحيل من أحببناه حد التعلق حتى إن كان سبباً خارجاً عن إرادته مثل الموت.

طرق التغلب على فوبيا الفقد

المخاوف المتعلقة بالرحيل الذي لا عودة بعده طبيعية، إذ يخاف معظم الناس من فقدان المقربين منهم خاصةً بعدما يجربون إحساس الفقد، وفيما يلي بعض النصائح للعيش بسلام دون أن تجعل فكرة الخوف من الفقدان تسيطر على علاقاتك بالآخرين:

1. تقبل حقيقة محدودية الحياة، فمثلما لا يمكن لأحد الخلود في الدنيا، علينا التسليم بقاعدة الفقد ولا ضير إن افتقدنا من أحببناهم، لكن دون أن يؤثر ذلك على حياتنا.

2. التأكد من أنك لن تكون وحيداً إذا رحل عنك من تحب.

3. الاعتماد على الذات بحيث لا تسمح لنفسك أن تتعلق بشخص ما فيصعب عليك فقدانه.

4. التركيز على الحاضر وتنحية الماضي جانباً لكي تستمر الحياة دون تعقيد.

5. البحث عن الأسباب التي تجعلك متخوفاً من فقد عزيزٍ عليك أو تخليه عنك، فمتى ظهر السبب تمكنت من علاجه إما بمفردك أو بمساعدة من حولك.

6. زيادة تقدير الذات، فالشخص الذي يحظى يتقدير ذاتي مرتفع لا يتأثر كثيراً برحيل أحبائه وهذا لا يعني أنه شخص سيئ، إنما هو مؤمن بسنة الحياة.

مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه من المسلسلات الكوميدية القصيرة، إذ يتكون من 15 حلقة، ومن المتوقع أن تتضمن أحداث المسلسل العديد من المفاجآت، ويمكن مشاهدته عبر قناة DMC في الساعة 7:35 مساء، فيما يعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحاً والثانية إلا ربع مساءً، كما تعرض الحلقات على منصة Watch it.