منال سلامة: «ابنتي تتعلم كتابة السيناريو وعندها إصرار كبير في مهنة التمثيل»

قالت الفنانة منال سلامة، إن ابنتها الفنانة أميرة دياب تدرس كل شيء متعلق بمجال التمثيل، موضحة أنها تتعلم كتابة السيناريو والموسيقى، والإخراج، والمونتاج وأنها درست في أمريكا كل ما يخص المهنة.

رأيها في مهنة التمثيل

وأشادت «سلامة»، خلال استضافتها مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه ذكي، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، أن التمثيل مهنة رائعة وراقية جداً، موضحة أنها عندما أفصحت ابنتها «أميرة»، عن رغبتها في التمثيل في بداية الأمر رفضت بشدة، حتى تعيش حياة طبيعية، لأن مهنة التمثيل لا يوجد بها أي خصوصية.

موقف المخرج عادل أديب من رغبة ابنته بالتمثيل

وتابعت أن موقف والدها المخرج عادل أديب كان مؤيدًا لها، هو ديمقراطي، وبدأ يقنعها، موضحة أنها كانت تتمنى أن ترى أولادها بمهنة الهندسة أو الطب حتى يمارسوا حياة طبيعية فلذلك كانت رافضة ولكنها تحترم مهنة التمثيل.

وأشارت إلى أنه في البداية وافقت على أنها تعمل بالتمثيل، ولكن خلف الكاميرا من خلال دراسة الميديا، موضحة أنه بعد ذلك استسلمت لرغبة أميرة لأنها شخص عنيد وعندها إصرار كبير.