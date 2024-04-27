مسئول بمركز البيانات والحوسبة: سنبرمج كاميرات الشوارع لإعطاء إنذار في الحوادث آليا

قال المهندس خالد عبد الهادي، مدير تخطيط مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أحد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، إن المركز بني لصالح خدمة أغراض الدولة، للاستفادة من بيانات الدولة، وتأمينها، واستخدام تلك البيانات بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها بما يخدم الدولة المصرية والمواطنين.

بيانات المواطنين

وأضاف مدير تخطيط مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، في تصريح لـ«الوطن»، أن البيانات تعتبر بمثابة كنز، وأن بيانات المواطنين موجودة عبر التطبيقات التي يستخدموها في «سيرافرات» خارج مصر، وهي سيرافرات تبيع بيانات المواطنين لشركات أخرى، مثل أرقام التليفونات، والصور، والمعلومات.

الخدمات الحكومية

ولفت أن البيانات الخاصة بالجهات الحكومية، تحسن من مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين، عبر الخروج بمؤشرات تحسن من جودة الخدمة؛ فمثلاً قطاع الكهرباء نرصد استهلاك المواطنين للكهرباء، وتوقيتات الاستهلاك العالي والاستهلاك المنخفض ونمط استهلاك المواطنين وغيرها.

وأوضح أنه من خلال البنية التحتية في العاصمة الإدارية أو الكاميرات المنتشرة في الشوارع، من الممكن برمجة تلك الكاميرات بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي لإعطاء مؤشرات، مضيفًا: «مثلاً لو لقت حادث، تعطي إنذار معين أن في حادث، ومش محتاج موظف يبقى قاعد مخصوص عشان يراقب الكاميرا، لكن الكاميرا هي اللي بتقول».

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المياه، والكهرباء، والنقل الذكي، والموانئ الذكية، وغيرهم.