هل تختلف سعر تذكرة مترو الأنفاق عند استخراجها من ماكينات TVM؟

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو توضيحيًا لكيفية الحصول على تذاكر مترو الأنفاق من ماكينات TVM الجديدة، تجنبًا للزحام والوقوف في الطوابير، في إطار حرص الوزارة على التطوير المستمر، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

ونعرض فيما يلي، كيفية الحصول على تذاكر مترو الأنفاق من ماكينات TVM الجديدة، وفق ما أوضحته وزارة النقل في فيديو لها.

كيفية الحصول على تذاكر مترو الأنفاق من ماكينات TVM

على الراغبين في الحصول على تذاكر مترو الأنفاق من ماكينات TVM، الذهاب إلى الماكنية الكائنة في محطة المترو في جميع خطوطه.

- يختار خانة التذاكر.

- ينقر على خيار «تأكيد بداية من محطة القيام».

- يختار الراكب «محطة الوصول» من المحطات التي تظهر أمامه.

- ينقر على «تأكيد».

- ثم يحدد كمية التذاكر التي يرغب في شرائها.

- سيظهر إجمالي التكلفة.

- يسدد الراكب التكلفة في خانة الدفع الإلكترونية.

- وبعد الدفع يتم استخراج التذكرة من الماكينة.

هل تختلف سعر تذكرة مترو الأنفاق من ماكينات TVM؟

- لا يختلف سعر تذكرة المترو في الماكينة عن سعرها في شباك التذاكر.

أبرز المعلومات عن ماكينات الصراف الآلي «TVM» بمحطات المترو:

- تتوفر هذه الماكينات بخطوط المترو الثلاثة.

- تسهم في تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

- تعمل على تخفيف الزحام على شبابيك التذاكر.

- تأتي في إطار ميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تُقدم للجمهور.

- تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات.

- يمكن من خلال الماكينة شحن محفظة التذاكر.

- تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات

- تتميز هذه النوعية من الماكينات بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الاستخدام

- يتوفر بالماكينات عرض بيانات وإمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.