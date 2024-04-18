قيمة اشتراكات مترو الأنفاق 2024.. اعرف المناطق كاملة

حددت وزارة النقل، قيمة اشتراكات مترو الأنفاق 2024، موضحة أنه يمكن عمل الاشتراكات من المحطات الرئيسية، لافتة إلى أنه توفير الخدمات كافة للركاب، إذ جرى تركيب ماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونيًا.

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق

ترصد «الوطن» في السطور التالية، قيمة اشتراكات مترو الأنفاق، في إطار دورها الخدمي، وهي كالآتي:

اشتراك منطقة واحدة

- اشتراك لمدة 30 يومًا: 230 جنيهًا لـ60 رحلة

- اشتراك لمدة 90 يومًا: 625 جنيهًا لـ180 رحلة

اشتراك مرحلتين

- اشتراك لمدة 30 يومًا: 290 جنيهًا لـ30 رحلة

- اشتراك لمدة 90 يومًا: 790 جنيهًا لـ180 رحلة

اشتراك لثلاثة مراحل

- اشتراك لمدة 30 يومًا: 340 جنيهًا لـ60 رحلة

- اشتراك لمدة 90 يومًا: 1000 جنيه لـ180 رحلة

اشتراك 5 و6 مناطق

- اشتراك لمدة 30 يومًا: 450 جنيهًا لـ60 رحلة

- اشتراك لمدة 90 يومًا: 1250 جنيهًا لـ180 رحلة

اشتراك خطين

- اشتراك لمدة 365 يومًا: 3175 جنيهًا لـ730 رحلة

اشتراك 3 خطوط

- اشتراك لمدة 365 يومًا: 4 آلاف جنيه

اشتراكات كبار السن فوق الـ60 عامًا

- مرحلة واحدة منطقة

- اشتراك لمدة 30 يومًا: 165 جنيهًا لـ60 رحلة

- اشتراك لمدة 90 يومًا: 495 جنيهًا لـ180 رحلة

منطقتين

- اشتراك لمدة 30 يومًا: 230 جنيهًا لـ60 رحلة

- اشتراك لمدة 90 يومًا: 690 جنيهًا لـ180 رحلة

3 و4 مناطق

- اشتراك لمدة 30 يومًا: 330 جنيهًا لـ60 رحلة

-اشتراك لمدة 90 يومًا: 900 جنيه لـ180 رحلة

5 و6 مناطق

- اشتراك لمدة 30 يومًا: 350 جنيهًا لـ60 رحلة

- اشتراك لمدة 90 يومًا: 950 جنيهًا لـ180 رحلة