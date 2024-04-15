مترو الأنفاق يوفر قطارا كل 5 دقائق لخدمة جماهير «ديربي القاهرة»

قررت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، توفير قطار كل 5 دقائق، بمناسبة «ديربي القاهرة» بين الأهلي والزمالك.

ودونت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل عبر «فيسبوك»: «ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك النهارده في استاد القاهرة الساعة 7 مساءً، الأهلي والزمالك هيلعبوا ضد بعض في مسابقة الدوري المصري محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكو بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة وهيتوفر قطار كل 5 دقايق عشان يوصلكو في أسرع وقت. استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو».

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا

- قيام أول قطار من محطة روض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا

- قيام آخر قطار من محطة عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً

- قيام آخر قطار من محطة روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءا

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحا