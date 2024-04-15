مترو الأنفاق يوفر قطارا كل 5 دقائق لخدمة جماهير «ديربي القاهرة»
كتب:
كريم روماني
12:21 م | الإثنين 15 أبريل 2024
حركة المترو - صورة أرشيفية
قررت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، توفير قطار كل 5 دقائق، بمناسبة «ديربي القاهرة» بين الأهلي والزمالك.
ودونت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل عبر «فيسبوك»: «ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك النهارده في استاد القاهرة الساعة 7 مساءً، الأهلي والزمالك هيلعبوا ضد بعض في مسابقة الدوري المصري محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكو بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة وهيتوفر قطار كل 5 دقايق عشان يوصلكو في أسرع وقت. استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو».
مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو
- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا
- قيام أول قطار من محطة روض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا
- قيام آخر قطار من محطة عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً
- قيام آخر قطار من محطة روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً
- آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءا
- آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحا