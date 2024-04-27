أحمد عبد الوهاب يروي قصة زواجه في 10 أيام: «مراتي وش السعد عليا»

روى الفنان والسيناريست أحمد عبد الوهاب، قصة زواجه من «داليا» ابنة الفنان صبحي خليل، مشيرا إلى أن تجهيزات الزفاف استغرقت 10 أيام فقط، دون استعداد مسبق.

أحمد عبد الوهاب يروي تفاصيل زواجه

أوضح عبد الوهاب خلال حواره ببرنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة ON، أن شقة الزوجية كانت تنقصها بعض الأمور، أهمها المطبخ، لكن تم الزواج في النهاية، قائلاً: «إحنا فرحنا اتعمل في 10 أيام، يعني بقول لباباها هنتجوز إمتى؟.. قاللي إنت عايز إمتى؟ قولتله أنا عاوز أعرف بس، قاللي ماشي يلا يوم 6 شهر 9 اللي هو وقتها كان بعد أسبوعين تقريبا».

أضاف: «قلت له بعد أسبوعين إزاى يعني، كانت الشقة خالصة وكل حاجة، بس كان لسه فيه حاجات كتير ما اشترينهاش ولا مطبخ ولا أي حاجة، وغير كده مكناش عارفين نعمل الفرح فين، فروحت مكان وسألت لقيته حلو، قلت له يوم 6 المكان فاضي.. قالي ده بعد بكره، قلت له أه عارف وحجزت ومشيت».

ووصف عبد الوهاب زوجته بأنها «وش السعد» عليه، قائلاً: «من ساعة ما اتجوزنا وكل خطواتي ماشية كويس جدا، الحمد لله، يعني مسرحية أنستونا ومسلسل 1000 حمد الله عالسلامة، والبيت بيتي والحشاشين، وأشغال شقة، وغيرها.. الحمد لله».