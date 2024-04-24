توقعات عبير فؤاد لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

مباراة حاسمة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم الجمعة المقبلة، أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ لذا وبينما ينتظر عشاق الساحرة المستديرة والقلعة الحمراء موعد انطلاق المباراة، راح بعض محبي عالم الفلك يتساءلون عن توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية الشهيرة للقاء المرتقب.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

ومن المقرر أن يحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفًا على نظيره الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، توقعات الأبراج الفلكية لمباراة الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، موضحة أن الأداء المتوقَع لمدرب الأحمر السويسري مارسيل كولر، ولاعبي الفريق سيكون كالتالي:

الأداء المتوقَع لمدرب ولاعبي الأهلي

مارسيل كولر: 11 نوفمبر، أي مواليد برج العقرب، القمر في منزله الثاني والشمس في مواجهته مما يصيبه بالتشوش وعدم التركيز، ومن المهم أن يضاعف تركيزه.

مصطفى شوبير: 17 مارس، أي مواليد برج الحوت، القمر في وضع معاكس مما يجعله مشوشًا، ومع ذلك المريخ في برجه يمنحه إصرارًا على مقاومة التشوش والإجهاد.

علي معلول: 1 يناير، أي مواليد الجدي، القمر بمنزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة ويجب أن ينتبه لسلامته، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسًا وإصرارًا على مقاومة الإجهاد.

محمد هاني: 25 يناير، أي مواليد برج الدلو، القمر داعم ويمنحه استعدادًا للتعاون مع زملائه.

رامي ربيعة: 20 مايو، أي مواليد برج الثور، القمر يمنحه قدرة على التخطيط الجيد لكل خطوة، والمريخ في وضع داعم يمنحه إصرارًا وحماسًا واستعدادًا للتعاون مع زملائه.

محمد عبدالمنعم: 1 فبراير، أي مواليد برج الدلو، القمر داعم ويمنحه استعدادًا للتعاون مع زملائه.

خط الوسط:عمرو السولية: 2 أبريل (الحمل): القمر في منزل الحظ.. يبدو مسيطرًا على أدواته وعلى أرض الملعب.. يحالفه الحظ جدا، وأمامه فرص كبيرة لإصابة أهداف، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

أحمد نبيل كوكا: 4 يوليو (السرطان): رقم اليوم مع رقم ميلاده لا يمنحه حظا كبيرا.

أكرم توفيق: 8 نوفمبر (العقرب): رقم اليوم مع رقم ميلاده لا يمنحه حظا كبيرا، كما أن الشمس في مواجهته قد تصيبه بالتشوش وعدم التركيز.

رضا سليم: 25 أكتوبر، أي مواليد برج العقرب، القمر في منزله الثاني والشمس في مواجهته مما يصيبه بالتشوش وعدم التركيز، ومن المهم أن يضاعف تركيزه.

حمد عبد القادر: 23 مايو، أي مواليد برج الجوزاء، القمر في مواجهة برجه ويصيبه ذلك بالتشوش، ومن المهم أن يرتب أفكاره وخطواته، وينتبه لسلامته، ويحمي نفسه من الإصابة.

وسام أبو علي: 1 يناير، أي مواليد برج الجدي، القمر بمنزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة ويجب أن ينتبه لسلامته، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسًا وإصرارًا على مقاومة الإجهاد.

الأداء المتوقَع لمدرب ولاعبي مازيمبي

كما أوضحت عبير فؤاد أن الأداء المتوقَع لمدرب مازيمبي لامين ندياي، وأبرز لاعبي الفريق سيكون كالتالي:

لامين ندياي: 18 أكتوبر، أي مواليد برج الميزان، القمر يمنحه قدرة على التخطيط الجيد وإدارة لاعبي فريقه بذكاء.

أليو فاتي: 31 أكتوبر، أي مواليد برج العقرب، رقم اليوم مع رقم ميلاده لا يمنحه حظا كبيرًا. كما أن الشمس في مواجهته قد تصيبه بالتشوش وعدم التركيز.

إبراهيما كيتا: 1 يناير، أي مواليد برج الجدي، القمر بمنزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسًا وإصرارًا على مقاومة الإجهاد.

جونسون أتيبو: 18 يونيو، أي مواليد برج الجوزاء، القمر في مواجهة برجه ويصيبه ذلك بالتشوش، ومن المهم أن يرتب أفكاره وخطواته، وينتبه لسلامته، ويحمي نفسه من الإصابة.

فيليبي كوينزمبي: 30 يونيو، أي مواليد برج السرطان، القمر بمنزل الصحة الإيجابي يمنحه طاقة ونشاط ولياقة بدنية عالية.

جويل بيا: 8 ديسمبر، أي مواليد برج القوس، رقم اليوم مع رقم ميلاده لا يمنحه حظًا كبيرًا.

أوجستين أولادابو: 27 يوليو، أي مواليد برج الأسد، القمر في وضع داعم يمنحه حماسًا وطاقة ويثبت نفسه على أرض الملعب.

سوزي زيمانجا: 1 يناير، أي مواليد برج الجدي، القمر بمنزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسًا وإصرارًا على مقاومة الإجهاد.

إرنيست لوزولو: 4 يناير، أي مواليد برج الجدي، القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان، ويمنحانه حماسًا وإصرارًا على مقاومة الإجهاد.

أليونا بادارا فاتي: حارس المرمى: 3 مايو، أي مواليد برج الثور، القمر يمنحه قدرة على التخطيط الجيد لخطواته، والمريخ في وضع داعم يمنحه إصرارًا وحماسًا واستعدادًا للتعاون مع زملائه، لكن قد يكون عرضة للإصابة.

توقعات عبير فؤاد لمباراة الأهلي ومازيمبي

وعن توقعات الأبراج الفلكية لنتيجة مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أوضحت عبير فؤاد أنه رغم التقارب الكبير في مستوى الفريقين، إلا أن المارد الأحمر سيكون الأقرب إلى حسم المباراة في النهاية.