«الكهرباء» تجري تجارب نهائية لتأمين تغذية مباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنتهي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، في الرابعة عصر اليوم، من الاستعدادات النهائية لتأمين التغذية الكهربائية، خلال مباراة كرة القدم المقامة على ستاد القاهرة، في تمام السادسة مساءً بين فريقي الزمالك ودريمز الغاني ضمن مرحلة الذهاب للدور نصف النهائي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

إجراء التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمباراة

قال المهندس حسام عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنّ الشركة ستجري التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمباراة من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، مشيرًا إلى أنّه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة

وأضاف «عفيفي»، لـ«الوطن»، أنّه جرى مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب

وأكد المهندس أشرف دسوقي، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقطاع الشبكات، تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل، مؤكدا دعم استاد القاهرة الدولي بـ8 ماكينات طوارئ إضافة إلى ماكينة للبث المباشر وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار.