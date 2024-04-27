محافظ البحر الأحمر: «أهل مصر» فرصة لتعريف الشباب بالثقافات المختلفة للمحافظات الحدودية

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حفل ختام فعاليات الملتقى الـ16 لثقافة وفنون المرأة «أهل مصر» للمحافظات الحدودية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 19 إلى 28 أبريل الجاري، واستعرض أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها في المحافظة.

وفي بداية كلمته، رحب شعيب بالمشاركين في المحافظات الحدودية والعاصمة القاهرة في فعاليات ختام المُلتقى على أرض مطروح، فى إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي أهل مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت عنوان «يهمنا الإنسان»، بحضور 180 مشاركا، مشيرا إلى ما شهده الملتقى خلال 10 أيام من فعاليات ثقافية وندوات وورش عمل ومحاضرات وزيارات ميدانية وتثقيفية بالمزارات السياحية والأثرية على أرض محافظة مطروح.

مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة في جميع المجالات

وأضاف أن البرنامج الرئاسي أهل مصر يأتي إيمانا وتعزيزا لدور شبابنا وفرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لمحافظاتنا الحدودية الغالية على قلوبنا وتطبيقا لما جسده دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة في كافة المجالات، نلمسها ونشهدها جميعا في كافة ربوع الوطن من أجل توفير مزيد من الحياة الكريمة للإنسان المصري فى كافة محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية ومنها مطروح؛ البقعة الغالية من أرض الوطن التي تمثل 1/6 مساحة مصر مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنميتها وتحسين حياة المواطن على أرضها.

جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة

واستعرض أبرز المشروعات القومية بالمحافظة، قائلا إن هناك جهودا تنموية حقيقية وغير مسبوقة، وهي مشروعات قومية عملاقة يتم تنفيذها بجهود وسواعد أبناء مصر لتحقيق التنمية المنشودة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مدينة العلمين الجديدة وقريبا مدينة رأس الحكمة الجديدة، ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربية، وتطوير الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية وطريق وادي النطرون- العلمين، ومحور روض الفرج –الضبعة، وكذا تطوير طريق سيوة مطروح الخرسانى ورفع كفاءة الطريق الأسفلتى بطول 300 كم والقطار الكهربي السريع السخنة – العلمين – مرسي مطروح.

واستطرد: ومشروع مستقبل مصر لزراعة الـ2.2 مليون فدان وقاعدة محمد نجيب، وتطوير ميناء السلوم البري، وقاعدة 3 يوليو البحرية، وميناء جرجوب البحري ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة وغيرها من مشروعات كبرى لا تعد ولا تحصى انطلقت مع الجمهورية الجديدة في كل ربوع مصر وبجميع المجالات.