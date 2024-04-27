«نصائح التزم بها».. كيف تحمي نفسك من حساسية العيون في العاصفة الترابية؟

تغييرات جوية شديدة تشهدها البلاد لتأثرها بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا تسبب في انحفاض درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح وأتربة ورمال، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، الأمر الذ ي يجعل حالة القلق تسيطر على المواطنين حاضة مرضى حساسية العيون، لذلك نستعرض في هذا التقرير طرق حماية العيون من مخاطر العواصف الترابية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور يوسف أبو زيد استشاري طب العيون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العواصف الترابية تسبب مشاكل عدة على العيون، خاصة أصحاب حساسية العيون المزمنة والحساسية الملتحمة، لذلك يجب عليهم التقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن الضروري ارتداء النظارات الشمسية؛ لحماية نفسه من العواصف الترابية لأنها لها تأثير شديد على العيون.

الوقاية من العاصفة الترابية

وتابع: العواصف الترابية تؤدي إلى الإصابة بالحساسية الملتحمة في العيون وفي بعض الأحيان قد تدخل الأجسام الغريبة في العيون، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل بها، ولذلك إذا تعرض الشخص لهذا الشيء يجب على الفور غسل عيونه بالماء البارد، وإذا استمر الأمر دون تحسن يجب التوجه إلى الطبيب المختص لمعالجة المشكلة.

طرق وقاية العيون أثناء الطقس السيئ

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن طرق لوقاية العيون خلال الطقس السيئ، وجاءت منها الابتعاد عن أوراق الشجر المتساقطة لأنها تحمل غبارا وأتربة قد تؤدي إلى تلوث العيون، وأيضا عدم استخدام العدسات اللاصقة دون وصف طبيب، وكذلك يجب الحرص على ترطيب العين باستمرار ومن الضروري زيارة طبيب العيون والمتابعة المستمرة معه، ويفضل ارتداء نظارة الشمس خارج المنزل للوقاية من أشعة الشمس الضارة.