ما معنى الرموز المرسومة خلف الملابس؟.. احذر بعضها

مثلث ومربع ودائرة، يرسم على بعضهم علامة إكس «x»، تبدو كأنها لغة خاصة بمصنعي الملابس، الرموز المرسومة على معظم التيشيرتات والبناطيل، التي تستوقف العديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، إذ يصعب على الكثير منهم، فهم هذه التعبيرات، ويؤدي عدم اتباعها إلى التشويه والانكماش، وفقدان لون الملابس، لذلك نستعرض في التقرير التالي، معاني أبرز هذه الرموز ومعانيها، وفقا لموقع «homes and gardens».

رموز الغسيل

- يمثل رمز الحوض ذا الخط المتموج، أنه يمكن غسل هذه الملابس في الغسالة في دورة غسيل عادية، أما إذا كان ذلك الخط أفقي في الأسفل، فيفضل استخدام دورة الضغط الدائمة، وإذا كانت تحمل الصورة خطان افقيان في الأسفل مع خط مموج في أعلى الحوض، فتشير إلى ضرورة استخدام دورة حساسة.

- تشير أيقونة الحوض الذي يحمل يدا بداخله إلى ضرورة غسل هذه الملابس يدويا

- تعني علامة الدائرة المرسومة على ظهر الملابس إلى التنظيف الجاف فقط، فيما تمثل أيقونة الدائرة ذات التقاطع إلى التنظيف غير الجاف.

رموز درجات الحرارة

- إذا رُسمت أيقونة بها نقطة واحدة في داخل الحوض، فهي تشير إلى غسل قطعة الملابس بماء بارد عند درجة حرارة 30 مئوية.

- تمثل رسمة النقطتان المرسومتان داخل الحوض إلى ضرورة غسل الملابس بمياه دافئة عند درجة حرارة 40 مئوية.

- تعني الثلث نقاط داخل رسمة الحوض إلى الغسل بماء دافئاً ساخناً تصل درجة حرارته إلى 50 مئوية.

- تشير رسمة الأربع نقاط داخل حوض الغسيل إلى استخدام الماء الساخن بدرجة حرارة 60 مئوية، فيما تمثل الخمس نقاط إلى الغسل بدرجة حرارة 120 مئوية.

رموز التبييض والكي

- يشير المثلث الفارغ إلى إمكانية استخدام مواد التبييض.

- يمثل المثلث ذو الخطين المائلين بالداخل إلى استخدام مبيض خال من كلور.

- تعني رسمة الأيقونة الحديدية، إلى إمكانية استخدام المكواة، فيما تشير الرسمة ذات النقطة الواحدة بداخلها إلى استخدام درجة حرارة منخفضة.

- تمثل النقطتان إلى الكوي بدرجة الحرارة المتوسطة، وتعني الرسمة التي تحتوي على الثلاث نقاط إلى استخدام درجة حرارة عالية.

- تشير الأيقونة الحديدية ذات الخطين المائلين إلى تجنب استخدام البخار، وتعني رسمة الحديد المرسوم عليها علامة إكس «x» إلى تجنب استخدام المكواة.