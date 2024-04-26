حيلتان لإزالة الصدأ من الملابس في دقائق بمواد موجودة في المطبخ

الصدأ على الملابس من أصعب البقع وأكثرها إزعاجًا، للأمهات اللاتي تواجهن صعوبة كبيرة في إزالتها بطريقة آمنة، وقد تنتج بقعة الصدأ على الملابس بسبب حمل أقفال معدنية أو أدوات خاصة بالسيارة أو حتي الجلوس على كرسي صدئ.

وهناك حيل بسيطة وذكية يمكن أن تقضي على بقع الصدأ بشكل سهل، بمكونات موجودة في المنزل، ونستعرض في التقرير التالي حيلتان تساعدك على إزالة بقع الصدأ من الملابس بسهولة، ويُمكن لربة المنزل اتباعهما لمحو أثر بقع الصدأ على الملابس بخطوات بسيطة، وفقًا لما ذكره موقع «diyremedies»، كالتالي:

الخل الأبيض لإزالة الصدأ

-الخطوة الأولى: استخدام الخل الأبيض.. حتى تتمكن ربات البيوت من إزالة الصدأ من على الملابس، تغمس قطعة من القطن في الخل الأبيض، وتوضع في القطن على بقعة الصدأ.

- الخطوة الثانية: بعد أن تتشرب قطعة الملابس الخل تقوم بوضع كمية قليلة من الملح، وبعدها تقوم بفرك بقعة الصدأ جيدًا وتتركها تحت أشعة الشمس مباشرة، وبعدها يمكنك غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

استخدام الليمون

-الخطوة الأولى: يمكنك استخدام الليمون لإزالة الصدأ، عن طريق شريحتين من الليمون ووضعها فوق بقعة الصدأ مع وضع قطعة قماش أسفل منها وقطعة أخرى فوق شريحتي الليمون.

- الخطوة الثانية: أحضري مكواة ومرريها على بقعة الصدأ وشريحتي الليمون مع الضغط جيدا عليهما، ثم اغسلي قطعة الملابس بالطريقة المعتادة.